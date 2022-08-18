Португалия: доходы от туризма выросли на 157 процентов

Четверг, 18 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: доходы от туризма выросли на 157 процентов

В результате доходы в июне превзошли показатели 2019 года, считающегося самым успешным.

Согласно данным Национального статистического института (INE), в шестом месяце года доходы выросли на 157% до 545,4 млн евро, увеличившись на 19% по сравнению с 2019 годом .

Средний доход на одну занятую комнату достиг 111,8 евро, также превысив июнь 2019 г.

Из 2,7 млн ​​гостей, принятых в июне, 1,09 млн были национальными туристами (рост на 19,9% по сравнению с июнем 2021 г.) и 1,58 млн иностранных туристов (+254,8% по сравнению с июнем 2021 г.).

Великобритания оставалась основным выездным рынком (257 тыс. туристов), опережая рынок Северной Америки (180 тыс. туристов) и Испанию (172 тыс. туристов).

Среднее время пребывания увеличилось на 6,6% до 2,68 ночи - среднее время пребывания для резидентов составило 2,13 ночи, а для иностранцев - 3,06 ночи.

В июне 15,7% объектов размещения туристов были закрыты или не имели движения гостей (28,4% в июне 2021 г.).

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