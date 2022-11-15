Португалия: доходы от туризма выросли на 70 процентов

Национальные туристические заведения приняли в сентябре 2,9 млн гостей, что соответствует увеличению на 41% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Согласно данным Национального статистического института (INE), в девятом месяце года доходы выросли на 70% до 608,2 млн евро, увеличившись на 21,3% по сравнению с 2019 годом.

Средний доход на занятую комнату достиг 115,6 евро, что также превышает сентябрь 2019 года .

Из 2,9 млн гостей, принятых в сентябре, 1,12 млн были внутренними туристами (рост на 4% по сравнению с сентябрем 2021 г.) и 1,78 млн иностранных туристов (+82,6% по сравнению с сентябрем 2021 г.).

Здесь Великобритания оставалась основным выездным рынком (1,10 млн туристов), опережая немецкий (628 000 туристов) и испанский рынок (485 000 туристов).

По данным INE, в сентябре было зарегистрировано 7,7 миллиона ночевок, что на 37,4% больше, чем в 2021 году, и на 0,7%, чем в 2019 году.

Внутренний рынок обеспечил 2,44 млн ночевок, в то время как ночевки иностранцев составили 5,23 млн. Количество ночевок увеличилось во всех регионах, особенно в Лиссабоне (+201,9%) и на севере (+117%).

В учреждениях размещения туристов общий доход в сентябре составил 608,4 млн евро, увеличившись на 70,3% по сравнению с 2021 годом, а доход от размещения составил 469,2 млн евро (+74,5%), сообщает INE.