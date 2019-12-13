Португалия: доходы, полученные от выдачи «золотых» виз упали

Об этом сообщило сегодня национальное агентство новостей Lusa со ссылкой на статистику Службы иностранцев и границ (SEF).

В ноябре общий доход от выдачи видов на жительство по линии ведения инвестиционной деятельности (ARI) составил 37 миллионов евро, что соответствует снижению на 51,9% по сравнению с тем же месяцем в 2018 году (77,1 миллиона евро).

По сравнению с октябрем, когда инвестиции составили 59,9 млн евро, снижение составило 38%. Из общего дохода в прошлом месяце 33,9 млн. евро были вложены в покупку недвижимости и 3,1 млн. евро поступили в Португалии через перевод капитала. В ноябре было выдано 64 «золотых» визы. За первые 11 месяцев года общий доход от данной программы составил 698 миллионов евро, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

За более чем семь лет существования программы ARI, которая была запущена в октябре 2012 года, совокупный доход Португалии составил почти пять миллиардов евро, при этом на приобретение недвижимости пришлось 4,4 миллиарда евро, пишет ТАСС.

Наибольшее количество "золотых" виз было получено гражданами Китая(4,441), далее следуют Бразилия (858), Турция (374), Южная Африка (318) и Россия (293)