Португалия: доказал отцовство после смерти...

Среда, 13 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: доказал отцовство после смерти...

55-летний португалец, уроженец Вила-де-Пунье (Vila de Punhe), Виана-ду-Каштелу, много лет был эмигрантом во Франции.

«В течение полутора лет он пытался побудить своего предполагаемого отца, находившегося на родине в Португалии, сдать тест на отцовство, но это так и не было возможным при его жизни, поскольку тот постоянно отказывался - либо потому, что якобы был болен, либо потому, что не получил уведомление. Узнав о смерти, в декабре 2018 г., 92-летнего родителя из объявления похоронного бюро, мужчина обратился в суд с просьбой взять образец ДНК, что было осуществлено Уголовной полицией (PJ) Браги.

Экспертиза, проведенная Институтом судебной медицины (IML) Порту, показала положительный результат. «В отчете по установлению отцовства указано, что вероятность того, что 92-летний умерший является отцом моего клиента, составляет 99,9%», - заявила адвокат мужчины.

Юрист заявила, что будет ходатайствовать в суде о внесении соответствующей записи об отцовстве в свидетельство о рождении своего клиента. «Также он получит право на наследство, которое оставил отец, наравне с двумя его дочерями - предпринимательницами из Виана-ду-Каштелу», - отметила адвокат.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья