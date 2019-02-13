Португалия: доказал отцовство после смерти...

«В течение полутора лет он пытался побудить своего предполагаемого отца, находившегося на родине в Португалии, сдать тест на отцовство, но это так и не было возможным при его жизни, поскольку тот постоянно отказывался - либо потому, что якобы был болен, либо потому, что не получил уведомление. Узнав о смерти, в декабре 2018 г., 92-летнего родителя из объявления похоронного бюро, мужчина обратился в суд с просьбой взять образец ДНК, что было осуществлено Уголовной полицией (PJ) Браги.

Экспертиза, проведенная Институтом судебной медицины (IML) Порту, показала положительный результат. «В отчете по установлению отцовства указано, что вероятность того, что 92-летний умерший является отцом моего клиента, составляет 99,9%», - заявила адвокат мужчины.

Юрист заявила, что будет ходатайствовать в суде о внесении соответствующей записи об отцовстве в свидетельство о рождении своего клиента. «Также он получит право на наследство, которое оставил отец, наравне с двумя его дочерями - предпринимательницами из Виана-ду-Каштелу», - отметила адвокат.