Португалия: долги - досрочно

Благодаря выплате, сделанной в июле (около 1750 млн евро), Португалия выплатила МВФ уже 60% долга.

Кроме того, в августе португальское казначейство выплатило досрочно еще около 850 млн евро.

Данные выплаты соответствуют погашению тела кредита, которые первоначально нужно было произвести в период с июня 2019-го по март 2020 года, указывает IGCP. Напомним, что в июне с.г. Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) удовлетворил просьбу Португалии вернуться к авансовым платежам по кредитам МВФ, предоставленным стране в 2011 году в рамках программы финансовой помощи.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВЫГОДНЫ

Согласно месячному бюллетеню IGCP, в настоящее время Португалия платит процентную ставку 4,4% по еще невыплаченному кредиту от МВФ, а окончательный средний срок выплаты этого долга составляет 6,2 года. Данные проценты, начисляемые МВФ, выше, чем ставка, которую Португалия в настоящее время платит по 10-летним долговым ценным бумагам - 3%, что означает, что досрочные выплаты МВФ обеспечивают экономию в расходах на погашение государственного долга страны.