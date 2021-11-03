Португалия: долги по авиабилетам по-прежнему не выплачены

Национальное управление гражданской авиации ANAC объявило, что около 7000 запросов на возврат средств за рейсы, отмененные из-за Covid-19, ожидают рассмотрения.

Планируется, что все возвраты средств будут сделаны к концу 2021 года.

В заявлении, опубликованном месяц назад, Португальская ассоциация туристических агентств (APAVT) и Испанская конфедерация туристических агентств (CEAV),назвали неприемлемой ситуацию, когда некоторые авиакомпании еще не возместили компаниям из обеих стран деньги за отмену рейсов.

Организации напомнили, что «отказ платить эти суммы является нарушением прав португальских и испанских пассажиров» и «явным нарушением» правил сообщества, по которым при отмене рейса деньги должны быть возмещены в течение семи дней.