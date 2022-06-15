Португалия: долгов у людей больше, чем в других странах ЕС

Из общего долга Португалии 13% принадлежат физическим лицам, что является третьим по величине показателем среди 26 стран, оцененных Евростатом.

Только Венгрия (25%) и Мальта (17%) имеют более высокую долговую нагрузку на граждан.

В других странах большая часть обязательств принадлежит финансовым организациям. В таблице лидирует Швеция (74%), за ней следуют Дания (73%) и Чехия (65%).

Что касается долга нерезидентов, то здесь лидируют Кипр (89%), Эстония (70%) и Литва (65%).

В анализ Евростата данные из Греции не были включены из-за отсутствия доступной информации.