Португалия: долгов у людей больше, чем в других странах ЕС
Португалия является третьей страной в Европейском союзе, где наибольшая доля общего долга приходится на физических лиц.
Из общего долга Португалии 13% принадлежат физическим лицам, что является третьим по величине показателем среди 26 стран, оцененных Евростатом.
Только Венгрия (25%) и Мальта (17%) имеют более высокую долговую нагрузку на граждан.
В других странах большая часть обязательств принадлежит финансовым организациям. В таблице лидирует Швеция (74%), за ней следуют Дания (73%) и Чехия (65%).
Что касается долга нерезидентов, то здесь лидируют Кипр (89%), Эстония (70%) и Литва (65%).
В анализ Евростата данные из Греции не были включены из-за отсутствия доступной информации.