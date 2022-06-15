Португалия: долгов у людей больше, чем в других странах ЕС

Среда, 15 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: долгов у людей больше, чем в других странах ЕС

Португалия является третьей страной в Европейском союзе, где наибольшая доля общего долга приходится на физических лиц.

Из общего долга Португалии 13% принадлежат физическим лицам, что является третьим по величине показателем среди 26 стран, оцененных Евростатом.

Только Венгрия (25%) и Мальта (17%) имеют более высокую долговую нагрузку на граждан.

В других странах большая часть обязательств принадлежит финансовым организациям. В таблице лидирует Швеция (74%), за ней следуют Дания (73%) и Чехия (65%).

Что касается долга нерезидентов, то здесь лидируют Кипр (89%), Эстония (70%) и Литва (65%).

В анализ Евростата данные из Греции не были включены из-за отсутствия доступной информации.

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