Португалия: долина Дору начинает акции как Европейский город вина

Понедельник, 16 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: долина Дору начинает акции как Европейский город вина

Первым пунктом в программе стали концерты традиционных песен-жанейраш.

 

Первая межмуниципальная встреча певцов жанейраш 29 января в Карраседа-де-Ансиайнш открывает программу European Wine City 2023, которая включает в себя винные инициативы в Дору и Европе.

«Проект European Wine City - это гораздо больше, чем вино, это территория, это идентичность», - заявил президент Межмуниципального сообщества (CIM) Дору Карлуш Силва Сантьягу.

«Все вокруг вина, все вокруг Дору» - таков девиз кандидатуры Дору на звание «Европейский винный город 2023», которая была утверждена в июне в Брюсселе.

Мэр Сернанселье (Визеу) напомнил, что территория охватывает производственные регионы Дору и Тавора-Вароса.

«Наше вино нуждается не только в продвижении, но и в оценке, потому что затраты, связанные с производством вина в Дору, очень высоки, и нам нужно ценить его еще больше, чтобы доход был адекватен усилиям фермеров этого региона», - заявил он.

4 февраля в Ламегу состоится торжественное открытие европейского города вина Дору, которое Карлуш Силва Сантьягу назвал «отличным началом» этого ежегодного мероприятия.

«Это проект, который выходит далеко за пределы Португалии», - отметил мэр.

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