Португалия: Долореш Авейру перенесла инсульт

Вторник, 03 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Долореш Авейру перенесла инсульт

Долореш Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, была госпитализирована в больницу из-за инсульта.

65-летняя Долореш Авейру минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в Hospital Dr. Nélio Mendonça в Фуншале, остров Мадейра.

Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.

На данный момент её состояние оценивается как стабильное. Она находится в реанимации после операции, которая прошла успешно.

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