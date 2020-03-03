Португалия: Долореш Авейру перенесла инсульт

65-летняя Долореш Авейру минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в Hospital Dr. Nélio Mendonça в Фуншале, остров Мадейра.

Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.

На данный момент её состояние оценивается как стабильное. Она находится в реанимации после операции, которая прошла успешно.