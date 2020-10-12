Португалия: доля пьяных за рулем за 10 лет сократилась вдвое

Такая статистика приводится в отчете Национального управления по безопасности дорожного движения (ANSR), оценившем вождение в нетрезвом виде в период 2010-2019 гг.

Количество проверок по выявлению состояния алкогольного опьянения увеличилось на 61,6%, количество нарушителей уменьшилось на 50,0%, но доля водителей с показателем, равным или превышающим 1,2 г/л, увеличилась на 11%.

По данным ANSR, дорожно-транспортные происшествия, в которых хотя бы один из водителей имел уровень алкоголя в крови не менее 0,50 г/л, вызвали 20,9% глобального числа смертей.

В 2019 году наибольшее количество правонарушителей было зафиксировано в часовых интервалах с 00:00 до 04:00 (4,1%) и с 04:00 до 08:00 (8,0%). Остальные часовые интервалы дают средний показатель 1,3%.

В отчете также говорится, что в прошлом году 90,2% водителей, прошедших проверку дыхания, и 91,4% водителей, у которых уровень алкоголя в крови был равен или выше 0,5 г/л, ехали на легковых автомобилях.

Однако наибольший процент правонарушителей был у водителей двухколесных транспортных средств (3,7%), таких как мотоциклы и мопеды, и прочих транспортных средств (7%).