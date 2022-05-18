Португалия должна позиционироваться как самая устойчивая страна в мире

Среда, 18 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия должна позиционироваться как самая устойчивая страна в мире

Так считает правительство Португалии.

Чтобы быть более конкурентоспособной, страна намерена достичь 2027 года с доходом от туризма в размере 28 млрд евро.

Государственный секретарь по туризму Рита Маркеш заявила, что Португалию следует продавать как «самую устойчивую страну в мире», чтобы сделать ее более конкурентоспособной и увеличить доходы от туризма.

«На уровне государственной политики нам совершенно ясно, как и Turismo de Portugal, что Португалия должна быть самой устойчивой страной в мире. Конкурентоспособность за счет устойчивости», - сказала Рита Маркеш.

По его мнению, для того, чтобы это произошло, нужно развивать много направлений, при этом предприятия общественного питания, туристических развлечений и отелей должны работать над получением сертификата «Биосфера», который удостоверяет устойчивый туризм.

По словам Патрисии Араужо из компании «Биосфера», в Центральном регионе уже сертифицировано или находится в процессе сертификации около 140 компаний (в основном размещение и туристические развлечения).

« У нас есть очень осязаемая цель - достичь 2027 года с доходом от туризма в размере 28 миллиардов евро », - добавила Рита Маркеш.

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