Португалия: дома престарелых - хорошая инвестиционная возможность

Неудивительно, что инвестиции в жилье для пожилых людей в Португалии становятся все более популярны. Аналогичная тенденция уже наблюдается и на международных рынках, сообщается в исследовании консалтинговой фирмы по недвижимости Savills.

Компания считает, что в дополнение к существующему предложению в Португалии домов, учреждений и благотворительных организаций «на национальном рынке появились частные операторы, которые осуществляют свою деятельность в местах с большей покупательной способностью и с высокой плотностью населения», в первую очередь в Лиссабоне и Порту.

По словам Savills, в настоящее время по всей стране есть 64 дома престарелых, которые подпадают под понятие частных резиденций и отличаются от традиционных домов ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) благодаря предоставлению новых услуг и ухода для этого типа населения.

«Эти резиденции включают в себя такие разнообразные предложения, как отдельные апартаменты, бассейны, бальные залы, прачечные, рестораны и кинотеатры. В дополнение к отдыху, эти резиденции предоставляют медицинские услуги, такие как кабинеты физиотерапии, салоны красоты, аптеки, услуги медсестры, индивидуальные планы и гериатрический уход. Для того, чтобы все эти услуги были доступны пользователям, дома заключают договоры с больницами, что обеспечивает качество доступных услуг», - говорится в заявлении Savills.

Частные операторы сегодня делают серьезную ставку на этот сегмент - как португальские, так и зарубежные.

«Помимо объемов инвестиций, характерных для зрелых европейских рынков, Португалия объединяет все факторы успеха для привлечения инвесторов и известных международных операторов и позиционирует себя в гонке за то, чтобы стать одним из самых сильных европейских направлений в этом сегменте недвижимости», - заключает исследование.