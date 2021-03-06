Португалия: домохозяйка отсудила у мужа более 60 тысяч за свой труд

Хотя с 2008 года закон позволяет требование компенсации за домашний труд, если вклад одного из членов пары явно выше.

Истица, обратившаяся в суд Барселуша, требовала у своего бывшего сожителя около 240 тыс. евро, аргументируя тем, что во время проживания с ним в гражданском браке (união de facto) – в течение 30 лет – она одна выполняла всю работу по дому.

Вместе с тем, суд первой инстанции в иске отказал и вынес следующий вердикт: «Поскольку работа по дому в рамках гражданского брака по закону не требуется, ее предоставление в качестве вклада в общий бюджет рассматривается как спонтанное выполнение естественной обязанности».

Однако даму решение суда Барселуша не устроило, и она оспорила его в Апелляционном суде (Tribunal de Relação), который, в свою очередь, опроверг вердикт нижестоящего суда и признал ее право на компенсацию в размере 60.782 евро.

На этот раз уже недовольный мужчина обратился с кассационной жалобой в Высшее звено судебной системы Португалии - Верховный трибунал правосудия (Supremo Tribunal de Justiça, STJ), который подтвердил решение Апелляционного суда.

Судьи сочли, что выполнение всей или большей части работы по дому не является «естественной обязанностью», «напротив, это требует максимально равного распределения задач».

Поскольку было доказано, что на протяжении почти 30 лет совместной жизни только женщина заботилась о домашнем хозяйстве и общем сыне, Верховный суд пришел к выводу, что эту работу следует «засчитать в качестве вклада, который позволил другому члену союза приобрести себе в собственность имущество в ходе отношений».

STJ подчеркнул, что «домашний труд, хотя и, по непонятным причинам, остается «невидимым» для многих, очевидно, имеет экономическую ценность и приводит к обогащению элемента пары, который не участвует в домашней работе, при одновременной экономии расходов, поскольку это позволяет ему получать выгоду от результатов выполнения работы без каких-либо затрат или взносов».

В свою очередь, «осуществление домашней работы исключительно или главным образом только одним элементом пары, без соответствующего эквивалента в качестве компенсации, приводит к реальному обеднению этого человека».

В данном конкретном случае STJ счел, что «вариант учета вклада женщины в приобретение собственности, принадлежащей партнеру, является правильным».

Таким образом, было определено, что мужчина, профессионально занимающийся недвижимостью, должен будет выплатить женщине около 61 тысячи евро. Для расчета компенсации правосудие использовало размер национальной минимальной заработной платы, помноженный на каждый месяц из 30 лет совместной жизни. При этом из суммы была вычтена 1/3, которая, как решил STJ, «пошла ​​на личные расходы женщины».

Равенство – миф?

STJ отмечает, что в ситуациях явного дисбаланса «невозможно считать, что предоставление домашней работы и уход, сопровождение и образование детей являются, соответственно, естественной обязанностью и выполнением долга».

«Требование равенства долгое время считается неотъемлемой частью идеи справедливости, поэтому невозможно полагать, что ситуация, когда вся или большая часть домашней работы, выполняемая только одним из гражданских супругов, основана на обязательство справедливости, - говорится в решении STJ. - Напротив, такое обязательство предусматривает максимально возможное разделение задач, без ущерба, однако, для возможности того, что участники этих отношений добровольно согласятся, что один из них не участвует в домашнем труде, следуя логике о специфике вклада каждого в общее дело».