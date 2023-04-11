Португалия: доплату госслужащим начнут выплачивать с 20 мая

Пособия по смягчению последствий инфляции, а также средства, направленные на жилищную сферу, будут выплачиваться с середины мая, сообщил 11 апреля министр финансов.

Прибавка госслужащим будет выплачена 20 мая задним числом с ​​январю, а наиболее уязвимые семьи получат поддержку 16 мая.

Даты были выдвинуты Фернандо Мединой во время слушаний в Ассамблее Республики по поводу поддержки, оказанной исполнительной властью в борьбе с инфляцией.

В частности, продуктовая корзина первой необходимости с нулевым НДС, которая вступает в силу 18 апреля и продлится до 31 октября.

Поддержка доходов начнет выплачиваться в мае и будет действовать задним числом до января.

Поддержка процентных субсидий также будет выплачиваться в период с мая по июнь , в зависимости от собственного запроса банка, напоминает министр.

Поддержка наиболее уязвимых семей в размере 30 евро в месяц и 15 евро на ребенка будет выплачена 16 мая, в день, когда Социальное обеспечение начнет обработку.

Повышение зарплат на государственной службе будет выплачиваться с 20 мая с обратной силой до января, «с планами исправить механизм удержания, чтобы работники не пострадали», отмечает Медина.

То же самое относится к субсидии на питание.

Поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе в рамках подписанного с производителями и дистрибьюторами пакта о снижении НДС, запланирована на первое полугодие «в зависимости от действий Европейской комиссии».