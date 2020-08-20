Португалия: дополнительное детское пособие

Так называется дополнительное пособие для детей и подростков, созданное правительством в качестве одной из ответных мер на кризис, вызванный пандемией Covid-19.

По данным Минтруда, в сентябре месяце, когда, собственно, будет произведена выплата, ею будут охвачены 974 тысячи представителей подрастающего поколения.

Как поясняет Segurança Social, «дети и подростки имеют право на получение в сентябре 2020 года дополнительного пособия при условии, что они:

- являются получателями пособий abono de família, размер которых соответствует 1-й, 2-й и 3-й шкалам дохода домохозяйства;

- им исполнится 16 лет (включительно) ранее 31 декабря 2020 г.

Кроме того, необходимо, чтобы бенефициары были «записаны в учебное заведение».

Дополнительное пособие будет предоставляться автоматически, т.е. какого-либо заявления подавать не требуется. Как уже говорилось, дополнительная сумма будет начислена в сентябре и выплачена вместе с детским пособием.

Что касается размера дополнительного пособия, то он «равен размеру детского пособия, соответствующему установленному для 1-й, 2-й и 3-й шкал дохода для детей старше 72 месяцев».

С конкретными суммами можно ознакомиться по ссылке http://www.seg-social.pt/abono-de-familia-para-criancas-e-jovens в разделе «Qual a duração e o valor a receber».