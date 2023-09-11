Португалия: дорога превратилась в реку красного вина

Понедельник, 11 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: дорога превратилась в реку красного вина

Река с 2,2 миллионами литров красного вина уровня DOC затопила улицы Сан-Лоуренсу-ду-Байрру в Анадии.

По данным Diário de Coimbra, утром 10 сентября красное вино лилось потоком по улице Руа-де-Сима после того, как на Destilaria Levira взорвались два резервуара.

Красное вино разлилось по улице, не причинив никому вреда, и привело к затоплению дороги и как минимум одного подвала, сообщает газета.

По данным компании, жидкость, которую удалось собрать, была доставлена ​​на очистные сооружения.

Компания сообщила, что «глубоко сожалеет о произошедшем», однако жители выразили протест против того, что компания считает «происшествием», причины которого «расследуются компетентными органами».

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