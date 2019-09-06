Португалия: дороги Синтры закрыты из-за риска пожара

В Синтре приняли решение перекрыть движение вокруг периметра Serra de Sintra с 4 сентября по 7 сентября включительно из-за риска лесных пожаров. Мэрия города приняла такое решение после того, как Институт моря и атмосферы (Português do Mar e da Atmosfera) объявил о повышенном риске лесных пожаров 4, 5, 6, 7 сентября этого года.



«Нужно незамедлительно защитить жителей и гостей Синтры. Кроме того необходимо принять меры по защите ландшафта Serra de Sintra, который входит в список наследия ЮНЕСКО и сохранить его для будущих поколений», - говорится в сообщении местных властей.



Чтобы компенсировать неудобства, мэрия приняла решение запустить бесплатный городской транспот от станции Portela de Sintra и Cavaleira до железнодорожного вокзала Синтры. Также, транспорт будет по прежнему ходить до туристических мест в городском округе.