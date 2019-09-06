Португалия: дороги Синтры закрыты из-за риска пожара

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: дороги Синтры закрыты из-за риска пожара

Движение остановлено до 7 сентября включительно.

В Синтре приняли решение перекрыть движение вокруг периметра Serra de Sintra с 4 сентября по 7 сентября включительно из-за риска лесных пожаров. Мэрия города приняла такое решение после того, как Институт моря и атмосферы (Português do Mar e da Atmosfera) объявил о повышенном риске лесных пожаров 4, 5, 6, 7 сентября этого года.

«Нужно незамедлительно защитить жителей и гостей Синтры. Кроме того необходимо принять меры по защите ландшафта Serra de Sintra, который входит в список наследия ЮНЕСКО и сохранить его для будущих поколений», - говорится в сообщении местных властей.

Чтобы компенсировать неудобства, мэрия приняла решение запустить бесплатный городской транспот от станции Portela de Sintra и Cavaleira до железнодорожного вокзала Синтры. Также, транспорт будет по прежнему ходить до туристических мест в городском округе.

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