Португалия: дорожные пошлины - по-новому

С первого дня нового года изменены классы - со второго на первый - для девяти моделей восьми марок высотой от 1,10 до 1,30 метра. Соответственно, стоимость их проезда по платным автострадам - снизилась, поскольку они перешли в класс, который платит меньше за проезд.

Изменение выгодно, прежде всего, для владельцев более высоких внедорожников, поскольку класс 1 теперь включает все легковые автомобили высотой 1,30 метра на передней оси, что на 20 см больше, чем до конца 2018 года. На данный момент в список, который опубликован на портале IMT и будет периодически обновляться, входят модели Citroën Berlingo, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage, Lexus NX, Mazda CX-5, Peugeot Partner/Rifter и Toyota RAV4.

Согласно декрету-закону, «список доводится до сведения концессионеров всех автострад и применяется ко всем участкам платных автомагистралей».

Вместе с тем, для того чтобы вышеуказанные средства подпадали под дорожные пошлины класса 1, необходимо соблюсти определенные условия: общий вес автомобиля не может превышать 2300 кг; передняя ось должна иметь высоту, равную или превышающую 1,10 м и меньшую, чем 1,30 м; он не может иметь полный привод на четыре колеса (4×4). Также автомобиль должен соответствовать последним европейским нормам ограничения выбросов загрязняющих веществ (Евро 6), и необходимо присоединиться к автоматической платежной системе Via Verde.

Напомним, что изменение в классах оплаты за проезд было одобрено Советом министров в начале августа 2018 г. после нескольких требований предприятий автомобильной промышленности, особенно группы PSA, которая имеет завод в Мангуалде. Было заявлено, что «инвестиции в Португалии могут быть под вопросом, если будет сохранена модель оплаты за проезд, привязанная к высоте транспортного средства». Так, в соответствии с предыдущей моделью дорожных пошлин транспортное средство, произведенное в Мангуалде, высотой более 1,10 метра, было включено в класс 2, а теперь подпадает под класс 1.

Декрет-закон, который пересмотрел критерии классификации транспортных средств для применения тарифов за проезд на километр автомагистрали, был опубликован в Diário da República 9 сентября. В основе изменений лежит «адекватность оплаты за проезд в соответствии с тенденцией автомобильной промышленности, которая «уплотняет» дизайн новых моделей, мотивируя это вопросами энергоэффективности и экологической эффективности, а также вопросами безопасности».

С 1 января 2019 г. класс 2 включает транспортные средства с двумя осями высотой более 1,30 метра, класс 3 - транспортные средства с тремя осями высотой более 1,30 метра, класса 4 - транспортные средства с четырьмя или более осями и высотой более 1,30 метра.