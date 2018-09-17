Португалия: дорожные пошлины - по-новому

Президент Республики промульгировал закон, согласно которому под класс 1 с минимальной пошлиной подпадает больше транспортных средств, а именно отвечающих более высоким экологическим стандартам и имеющих электронное считывающее устройство.

Таким образом, с 1 января будущего года будут оплачивать по тарифу за проезд по классу 1 - при условии, что они используют автоматическую платежную систему - водители легковых пассажирских и смешанных транспортных средств с двумя осями, весом-брутто более 2300 кг и менее 3500 кг, вместимостью 5 или более мест и высотой, измеренной вертикально от первой оси транспортного средства, равной или больше 1,10 м и менее 1,30 м при условии, что они не имеют постоянного или вставного полного привода.

Отметим, что корректировку класса затребовала группа PSA, которая имеет завод в Мангуалде. Предприятие заявляло, что инвестиции в Португалию могут быть поставлены под вопрос, если модель оплаты дорожного сбора по-прежнему будет исходить из высоты транспортных средств. Однако с нынешней моделью пошлины новый автомобиль, изготовленный в Мангуалде, высотой более 1,10 м, который по прежним правилам должен быть включен в класс 2, теперь будет подпадать под класс 1.