Португалия: Дору приглашает прокатиться на поезде

Сезон 2023 стартует только 8 июля, на месяц позже обычного. Помимо субботы и воскресенья, туристические поезда будут ходить и в течение недели.

Старт сезона 2023 года был отложен до окончания забастовки инспекторов.

Чтобы компенсировать это, CP обещает, что поездки по железной дороге в Дору могут выходить за рамки субботы и воскресенья и доставлять туристам дополнительные впечатления.

Пассажиры могут путешествовать между станциями Пезу-да-Регуа (район Вила-Реал) и Туа (район Браганса) в пяти деревянных вагонах начала 20 века, буксируемых паровозом 1924 года.

Перед отъездом в Регуа можно послушать традиционные песни региона и выпить бокал портвейна. В Пиньяу есть остановка для подачи воды в локомотив, и на станции можно оценить плиточные панели.

В Туа локомотив совершает инверсионные маневры, а в том месте, откуда до 2008 года отправлялись узкоколейные поезда до Брагансы.

CP утверждает, что «в графике нет задержек» и что дата начала сезона 2023 года «была установлена ​​с учетом ряда оперативных факторов».

За последние 10 лет только три раза исторический поезд Дору отправлялся после июня : в 2013 году поездки начались 13 июля; в следующем году они начались 5 июля.

В 2020 году, в разгар пандемии, исторический сезон поездов был ограничен августом, сентябрем и октябрем.

В остальные годы поезд курсировал с начала июня до конца октября.