Португалия: досрочная пенсия для инвалидов уходит в прошлое

Пятница, 03 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: досрочная пенсия для инвалидов уходит в прошлое

Правительство уже установило условия доступа к наиболее льготному режиму социальной защиты для людей с инвалидностью.

Режим досрочного назначения пенсии по старости в связи с инвалидностью уже урегулирован на заседании Совета министров 2 февраля.

Закон был одобрен в парламенте в 2021 году и вступил в силу в 2022 году, но по-прежнему отсутствовало регулирование, которое в настоящее время продвинулось вперед с установлением условий доступа.

«Таким образом создается более благоприятный режим социальной защиты для людей с инвалидностью, которые полностью или значительную часть своей трудовой деятельности выполнили за счет осуществления профессиональной деятельности, имея высокую степень инвалидности», - говорится в обращении парламента.

Правительство поясняет, что «досрочный доступ к пенсии по старости направлен на реагирование на ситуации, в которых сохранение профессиональной деятельности может негативно сказаться на состоянии здоровья людей с инвалидностью, не компенсируя с субъективной точки зрения социальные, экономические и социальные выгоды, формирование прав участия в результате пребывания на рынке труда».

Цель этого закона, нормативный декрет-закон которого в настоящее время утвержден, состоит в том, чтобы позволить гражданам с инвалидностью досрочно выйти на пенсию без штрафа в размере пенсии.

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