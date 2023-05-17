Португалия: досрочная пенсия по старости в связи с инвалидностью

Decreto-Lei n.º 18/2023 de 3 de março регулирует режим досрочного пенсионного обеспечения по старости для инвалидов.

На досрочный выход на пенсию по старости могут рассчитывать лица с инвалидностью, которые всю или значительную часть своей трудовой деятельности работали, имея высокую степень нетрудоспособности.



Условия для доступа

Потенциальный бенефициар должен соблюсти следующие условия:

- быть не моложе 60 лет;

- иметь подтвержденную степень инвалидности, равную или превышающую 80%, на момент подачи прошения на пенсию и в течение последних 15 лет (подряд или с перерывами, с указанием соответствующей зарплаты для определения ставки формирования пенсии), когда он работал;

- выполнить гарантийный срок, предусмотренный режимом, бенефициаром которого он является (Социальное страхование - Segurança Social: 15 лет отчислений - carreira contributiva) или конвергентного режима социальной защиты (государственные служащие, зарегистрированные в Caixa Geral de Aposentação (CGA)).

Отметим, что совмещение пенсии, назначенной в соответствии с данным Декретом-законом, с осуществлением какой-либо профессиональной деятельности, не допускается. Нарушение данного положения влечет за собой потерю права на пенсию в период работы, без ущерба для применения правовых режимов компенсации излишне выплаченных сумм и санкций.

Преимущества

Новый закон, действующий с 4 марта 2023 г., позволяет досрочно получить пенсию по старости лицами с инвалидностью. При этом размер начисленной пенсии не уменьшается из-за применения «штрафов» (penalizações) в связи с недостижением официального пенсионного возраста либо в результате применения «фактора устойчивости» (fator de sustentabilidade).

Кроме того, при данной схеме возможно объединение страховых периодов с другими схемами социальной защиты, например конвергентной схемой социальной защиты (государственные служащие, зарегистрированные в CGA) или зарубежными схемами социального страхования (страны, с которыми подписано соответствующее соглашение).