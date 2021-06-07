Португалия: досрочное погашение ипотечных кредитов увеличилось

По данным Banco de Portugal, досрочные выплаты по ипотечным кредитам увеличились в последние месяцы 2020 года после их сокращения в начале пандемического кризиса.

Banco de Portugal указывает, что во втором квартале 2020 года «ограничения мобильности и нормальной деятельности, опасность распространения инфекции и высокая экономическая неопределенность» способствовали тому, что домохозяйства отложили решения о досрочном погашении ссуд.

По данным центрального банка, начиная с третьего квартала, с улучшением состояния здоровья и некоторым восстановлением экономической активности, наблюдалось «увеличение потоков, связанных с кредитованием жилья», включая досрочное погашение ссуд.

Такое же движение наблюдалось и в новых кредитах на покупку жилья, которые во втором квартале 2020 года сократились, но выросли во второй половине года.

Фактически, как сообщает Банк Португалии, «в декабре 2020 года сумма новых кредитов на жилищное строительство была выше, чем в период до пандемии».