Португалия: досрочные парламентские выборы

Выборы проходят в Португалии досрочно – их объявил президент Марселу Ребелу ди Соуза после того, как парламент не смог утвердить государственный бюджет, представленный социалистическим правительством Антониу Кошты.

По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики. Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах). Всего зарегистрированы 10,8 миллиона избирателей, из них почти миллион за границей.

Своих кандидатов выдвинули два десятка партий, однако реальные шансы пройти в законодательный орган есть у девяти из них. Накануне голосования опросы предрекали техническую ничью между двумя главными партиями страны – социалистической (PS) и социал-демократической (PSD). Ни одной из них, судя по прогнозам, не удастся набрать абсолютное большинство, и для формирования правительства будут необходимы переговоры.

Власти, опасаясь низкой явки, объявили, что участвовать в голосовании смогут даже те граждане, которые находятся на карантине из-за COVID-19. Им рекомендовано приходить на участки ближе к закрытию - с шести до семи вечера. За несколько дней до выборов на карантине оказались более миллиона человек – 10% населения. В разгар шестой волны эпидемии в стране фиксируется 20-40 тысяч новых заражений в день. Досрочно на этих выборах проголосовали 285 тысяч избирателей, пишет РИА Новости.

Всего будут работать 13,8 тысячи избирательных участков в 308 муниципалитетах, 70 тысяч членов комиссий. В условиях пандемии ЦИК сократил количество людей, зарегистрированных на одном участке, до 750, а также распределил 100 тонн санитарных материалов (маски, санитайзеры, халаты, перчатки, прозрачные защитные экраны). МВД призывает всех избирателей строго соблюдать санитарные нормы – приносить ручки с собой, приходить в маске, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептический гель для рук.

Парламент Португалии избирается на четыре года.





