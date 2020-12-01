Португалия: досрочные пенсии-2021

Вместе с тем, как и прежде, остается возможность досрочного выхода на пенсию (reformas antecipadas), что, однако, в 2021-м станет еще более невыгодным, чем в 2020 году.

«Виной» тому - увеличение продолжительности жизни по достижении жителями Португалии возраста 65 лет, зарегистрированное Национальным статистическим институтом (INE), что, в свою очередь, определяет эволюцию фактора устойчивости пенсий (fator de sustentabilidade das pensões). Этот показатель служит для определения ежегодного сокращения размера выплат при досрочном выходе на пенсию, а также ежегодной эволюции установленного законом пенсионного возраста, который в 2021 году вырастет до 66 лет и 6 месяцев, а в 2022-м - до 66 лет и 7 месяцев.

Как производится расчет

Согласно данным, обнародованным на днях INE, ожидаемая продолжительность жизни по достижении возраста 65 лет в период с 2018 по 2020 годы выросла до 19,69 лет. (Для сравнения, как сообщает национальный статистический орган, в предыдущий период (2017-2019 годы) она составляла 19,61 года, а в трехлетие 2016-2018 годы - 19,49.)

Данное увеличение определяет повышение fator de sustentabilidade с 15,2% в 2020 году до 15,5% в 2021 году.

Таким образом, у тех, кто досрочно выйдет на пенсию в 2021 году, размер выплат уменьшится на 15,5%.

Внимание: это не единственное сокращение досрочных пенсий! Помимо сокращения за счет fator de sustentabilidade предусмотрена штрафная санкция (penalização) в 0,5% от размера пенсии за каждый месяц, недостающий до достижения официального пенсионного возраста. Это правило распространяется как на государственных служащих, так и на частный сектор.

Кто освобожден от fator de sustentabilidade

В последние годы, в результате ряда законодательных изменений, определенные досрочные пенсии перестали подвергаться влиянию fator de sustentabilidade.

Таким образом, освобождены от fator de sustentabilidade (но штрафные санкции 0,5% за каждый недостающий месяц – применяются!):

обладатели большого стажа: а) у кого в 60 лет (т.е. на возраст 60 лет) имелось, как минимум, 40 лет отчислений; б) по совокупности требований - кому исполнилось, как минимум, 60 лет , у кого имеется не менее 46 лет отчислений и кто начал работать в 16 лет или раньше;

а) имелось, как минимум, б) по совокупности требований - кому исполнилось, , у кого имеется и кто начал работать в 16 лет или раньше; ряд работников с особым доступом к пенсионным схемам (работники, охваченные международными соглашениями в Автономном регионе Азорские острова; шахтеры, рабочие горнорудных карьеров и занимающиеся первичной добычей или переработкой камня, включая распилку и резку необработанного камня; вышивальщицы на дому на Мадейре; профессионалы классического или современного балета; портовые рабочие, входящие в штат национального порта; рабочие Национальной урановой компании; авиадиспетчеры; пилоты-командиры и вторые пилоты самолетов по коммерческой общественной перевозке пассажиров, грузов или почты; работники коммерческого флота дальнего следования, прибрежной торговли и рыболовства; зарегистрированные рабочие, занятые рыболовством).

«Обычный» пенсионный возраст этих работников - ниже, чем по общей схеме социального страхования. Если вышеуказанные работники выходят на пенсию по достижении этого «обычного» возраста, fator de sustentabilidade к ним не применяется.

Важно: в некоторых ситуациях возможно «смягчить» сокращение выплат в результате досрочного выхода на пенсию. Например, каждый год отчислений, превышающий 40 лет взносов, осуществленных на протяжении трудового стажа, дает право на снижение пенсионного возраста -по сравнению с официальным возрастом выхода на пенсию - в 4 месяца (но нельзя выйти на пенсию до достижения 60 лет!). Таким образом, человек испытывает меньшее сокращение пенсии по той причине, что штрафные санкции (penalizações) - 0,5% за каждый недостающий месяц - применяются, соответственно, к меньшему количеству месяцев.