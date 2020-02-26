Португалия: доставка лекарств и анализов при помощи дронов

Среда, 26 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: доставка лекарств и анализов при помощи дронов

Препараты будут доставлять в дома престарелых.

В компании Connect Robotics в Порту накануне заявили, что разрабатывают специальные версии контейнеров для лекарств и анализов крови для того чтобы перевозить их при помощи дронов.

Фирма, которая базируется в Научно-техническом парке Университета Порту, заключила контракт с сетью аптек Lajeosa do Dão и получила лицензию Национальной гражданской авиации. Планируется, в контейнерах вместимостью до одного килограмма, будут доставлять лекарства в дома престарелых. В ближайшем будущем компания планирует сотрудничество и с другими аптеками страны.

Кроме того, Connect Robotics получила предварительные договоренности о транспортировке клинических анализов из больниц Лиссабона. Сейчас предприниматели находятся в процессе получения необходимых разрешений для полетов дронов.

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