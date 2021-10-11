Португалия достигла цели: 85 процентов вакцинированы

Глава генерального директората здравоохранения Граса Фрейташ объявила в субботу, что Португалия достигла цели - полностью вакцинировать 85% населения от Covid-19, поблагодарив всех, кто внес свой вклад в эту цель.

«Сегодня счастливый день. Фактически, мы достигли нашей цели по вакцинации против Covid-19 с полной вакцинацией 85% нашего населения», - сказал Граса Фрейташ, отметив, что это было достигнуто, «предоставив возможность всем, без исключения, пройти вакцинацию».

Учитывая, что превышение этой цели является гордостью для страны, Фрейташ среди благодарностей подчеркнула, что это было достигнуто только благодаря сотрудничеству населения, специалистов, участвующих в вакцинации, и рабочей группы.

«Мое первое слово благодарности адресовано этим гражданам, которые реализовали свое право на охрану здоровья, а также совместно несут ответственность за здоровье каждого», - сказала Граса Фрейташ .

Глава директората также выразила благодарность медицинским работникам, пожарным, волонтерам и организациям, участвовавшим в вакцинации, а именно Министерству здравоохранения и другим министерствам и муниципалитетам, а также рабочей группе во главе с вице-адмиралом Гувейя-и-Мелу.