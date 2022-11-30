Португалия: достигли ли цены на жилье своего пика?

Последние данные Национального института статистики (INE) свидетельствуют о замедлении динамики медианных цен на жилье в семи муниципалитетах, в том числе в Лиссабоне.

Согласно отчету компании idealista, аналитики BPI считают, что этот сценарий может сохраниться в ближайшем будущем, прогнозируя стабилизацию цен к концу года и коррекцию рынка в 2023 году, при этом стоимость упадет на 1,5%.

Согласно исследованию BPI Research от ноября 2022 года, существует несколько факторов, которые внесли решающий вклад в рост цен на жилье.

Это продолжительный период с низкими процентными ставками, низкий уровень безработицы, недостаток предложения новой недвижимости, растущий спрос, увеличение расходов на строительство и приобретение жилья в качестве инвестиции.

«Но контекст изменился», - предупреждают аналитики BPI. - «С влиянием инфляции на семейные бюджеты и с началом повышения процентных ставок, мы ожидаем, что цены стабилизируются в конце 2022 года».

«2023 год должен стать годом небольшой коррекции рынка (среднее изменение цен -1,5%). Это произойдет в результате охлаждения спроса, связанного с ужесточением финансовых условий и темпами повышения процентных ставок быстрее, чем первоначально прогнозировалось», - говорится в документе.