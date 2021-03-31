Португалия: достоинства и недостатки удаленной работы

Около 95% респондентов заявили, что их компания не покрывает расходы, связанные с удаленной работой.

Глядя на результаты опроса, проведенного Fixando, 63% португальцев удовлетворены продлением «удаленки» до конца года, 56% считают это очень позитивным для экономики страны, а 65% - положительным для компаний. Что касается воздействия на психическое здоровье, 40% участников положительно оценивают эту систему, считая ее полезной.

Вопрос о компаниях, компенсирующих рабочим расходы на связь, электричество или воду за работу на дому, поднимался не раз, и коммунисты, в частности, предлагали компаниям платить работникам 10,97 евро в день за расходы на удаленную работу.

На вопрос о преимуществах удаленной работы две трети (66%) ответили «Снижение риска заражения Covid-19».

Другими отмеченными преимуществами были сокращение дорожных расходов (52%) и времени в пути (42%), а также более гибкий график (35%) и более качественное времяпрепровождение с семьей (33%).

Отвечая на вопрос о недостатках работы на дому, большинство отметили социальную изоляцию (56%) и увеличение расходов на электричество, воду и газ (54%).

Также опрошенные указали на низкое качество Интернета (26%), отсутствие необходимых рабочих материалов (24%) и рост расходов, связанных с товарами первой необходимости (24%).