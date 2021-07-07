Португалия: доступны приложения для сертификатов Covid

Теперь вы можете загружать мобильные приложения, которые позволят гражданам хранить свои цифровые сертификаты Covid-19, а такие организации, как туристические компании, авиаперевозчики и другие, - читать этот сертификат. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Речь идет о двух разных приложениях для смартфонов . Первое - это приложение для цифровых сертификатов ЕС «Passe COVID», которое позволит вам подтверждать сертификаты в цифровом виде.

Это приложение может загрузить и использовать каждый, а именно авиаперевозчики, организаторы культурных, корпоративных, спортивных и семейных мероприятий (например, свадьбы и крестины).

В этом приложении, разработанном Национальным монетным двором, проверка выполняется путем «наведения камеры мобильного телефона на QR-код представленного цифрового сертификата COVID (в бумажном или цифровом формате)», после чего приложение автоматически проверяет сертификат, выданный некоторыми из 27 стран-членов ЕС, будь то вакцинация, тестирование или выздоровление.

Министерство здравоохранения также дает понять, что во время процесса «никакие личные данные не хранятся приложением» и что «все данные, касающиеся здоровья носителя, остаются в государстве-члене, выдавшем цифровой сертификат ЕС COVID, и не отправляются никаким юридическим лицам».

Второе - это приложение SNS 24, с помощью которого вы можете оформить и представить цифровой сертификат Европейского Союза в электронном формате. «С помощью этого приложения каждый гражданин может получить, просмотреть и сохранить свой цифровой сертификат ЕС COVID», - поясняет Министерство здравоохранения.

«Помимо просмотра цифровых сертификатов COVID ЕС, новое приложение позволяет с помощью простой навигации и языка получить быстрый доступ к другим функциям и цифровым услугам Национальной службы здравоохранения, таким как простой доступ к телеконсультации, регулярное возобновление приема лекарств, просмотр информации в бюллетене по вакцинам итд.», - добавляет офис Марты Темидо.

Оба приложения доступны для загрузки в магазинах Android (Google) и Huawei, скоро будут доступны и в магазине Apple. Приложение SNS 24, было разработано Общими службами Министерства здравоохранения (SPMS, EPE) и заменило приложение MySNS Carteira.

С 1 июля цифровой сертификат Covid-19 действует на всей территории Европейского Союза, что упрощает мобильность европейских граждан на европейской территории.