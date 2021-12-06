Португалия: доверие к врачам растет, а к политикам - падает

Однако доверие к политикам снизилось в ходе пандемии Covid-19.

Таковы выводы исследования Мигеля Рику, профессора медицинского факультета Университета Порту (FMUP) и исследователя CINTESIS - Центра исследований в области технологий и услуг здравоохранения.

В работе под названием «Пандемия COVID-19: влияние на уровень доверия португальцев к людям разных профессий» измеряется доверие португальцев к разным профессионалам в два разных периода пандемии: июль и сентябрь 2020 года. Всего участвовали 1455 португальцев в возрасте от 19 до 79 лет (в среднем 44 года), в основном женщины.

Согласно имеющимся данным, врачи и медсестры - это профессионалы, заслуживающие большего доверия со стороны португальцев (от 43 до 44%), за ними следуют исследователи (37%), фармацевты (35%), психологи (33%), учителя и воспитатели (32%).

«Эти результаты могут быть оправданы той ролью, которую сыграли эти специалисты во время пандемии, особенно врачи и медсестры», - объясняет Мигель Рику.

Аналогичным образом профессии, связанные с наукой, практика которых основана на фактических данных, возможно, заслуживают большего доверия в этом пандемическом кризисе, потому что португальцы нуждаются в «ответах, которые заставят их чувствовать себя в безопасности», а также в роли общественного здравоохранения в вопросах здоровья.

Напротив, это исследование показывает снижение доверия португальцев к политикам за два рассматриваемых периода, аналогично тому, что описано в других странах. Среди названных причин - социально-экономический кризис и непопулярность мер, принимаемых государственными чиновниками.