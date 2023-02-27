Португалия: доверие потребителей улучшается третий месяц подряд

Понедельник, 27 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: доверие потребителей улучшается третий месяц подряд

Потребительский оптимизм продолжает восстанавливаться.Уверенность в экономической ситуации в стране находится на годовом максимуме.

Португальские потребители продолжают обретать уверенность в развитии экономики после того, как этот показатель достиг самого низкого значения с начала пандемии в ноябре.

По данным Национального института статистики (INE), доверие потребителей выросло в период с декабря по февраль этого года, обратив вспять негативную тенденцию предыдущих трех месяцев.

Институт также отмечает значительный рост баланса ожиданий в отношении будущего развития экономической ситуации в стране за последний месяц, «достигший самого высокого значения с февраля 2022 года».

Положительная динамика обусловлена ​​положительными перспективами развития экономической ситуации в стране и финансового положения домохозяйств.

Что касается баланса перспектив, связанных с развитием финансового положения семей, то в последние четыре месяца наблюдался дальнейший рост. Напротив, сентябрь и октябрь 2022 года были двумя месяцами, когда были зафиксированы самые низкие значения с начала пандемии.

INE также ссылается на то, что «баланс мнений потребителей о динамике цен снизился в феврале, оставаясь ниже максимального значения ряда, зафиксированного в октябре».

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