Португалия: два года пандемии обошлись Лиссабону в 346 млн евро.

За два года пандемия унесла 345,7 млн евро со счетов Лиссабона, сообщил вице-мэр столицы Филипе Анакорета Коррейа во время презентации бюджета на 2022 год.

Эта сумма состоит из 162,7 млн ​​евро расходов и 183 млн евро потерянных доходов.

«Влияние Covid на доходы и расходы было очень значительным», - сказал правая рука мэра, отметив, что в начале 2020 года муниципалитет имел резерв на случай непредвиденных обстоятельств, превышающий 300 млн евро, и он был практически израсходован за эти два года.

В бюджете на 2022 год, подготовленном командой Карлуша Моэдаша, предусмотрены доходы в размере 1028 млн евро, большая часть из которых поступит от налогов на недвижимость, и расходы на 1160 млн евро, в основном связанные с персоналом.

Среди основных мер - 50% скидка на парковку для жителей города, бесплатный проезд в общественном транспорте для лиссабонцев до 23 и старше 65 лет и бесплатное страхование здоровья для наиболее нуждающихся старше 65 лет.

Также предусмотрено 13 млн евро на безвозвратную поддержку компаний, 116,2 млн евро на жилье и 102,7 млн евро на мобильность.

Вице-мэр заявил, что «естественно, что этот бюджет не отражает всех изменений», в которых нуждается город, но что это «первый шаг, за которым в течение года последуют другие».