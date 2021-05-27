Португалия: два магазина - в числе 50 лучших в мире

Среди выбранных - продуктовые магазины Нью-Йорка, Рима, Берлина, Венеции и многих других великих городов мира. Лиссабон также отличился: в списке есть два продуктовых магазина из португальской столицы.

По данным газеты, в этих 50 продуктовых магазинах можно найти «лучшие продукты на планете». Статья не составляет рейтинг от первого до последнего классифицированного, а только делает выборку лучших продуктовых магазинов. К критериям выбора относятся, например, тип продуктов, доступных в каждом из этих мест.

Продуктовый магазин Manteigaria Silva, один из старейших в Лиссабоне, входит в этот список. Он описывается как «праздник вкуса из-за большого разнообразия сыров Серра-да-Эштрела, вяленой ветчины-презунту, свисающей с балок, а также характерной вяленой трески».

В статье также фигурирует продуктовый магазин Manuel Tavares, который находится недалеко от Руссиу и Руа Аугушта. Как сообщает газета Financial Times, в этом продуктовом магазине продаются «великолепные сыры из Алентежу и Азейтау, шоуриссу из кабана и оленины, инжирные сыры из Алгарве и черный чай с Азорских островов. Магазин также известен своими орехами и сухофруктами».