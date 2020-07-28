Португалия: два месяца скидок на культурное просвещение
Акция проводится с 27 июля по 30 сентября и распространяется на всех жителей.
Министерство культуры снизило цены на посещение музеев, дворцов и национальных памятников, в том числе археологических достопримечательностей. Дисконтная кампания начинается в понедельник и распространяется на более чем 60 культурных объектов, разбросанных по всей стране.
Минкульт построил 17 маршрутов, сгруппированных по тематикам и регионам. Скидка распространяется на приобретение входного билета, воспользоваться которым желающие могут в течение семи дней.
Цена индивидуальных билетов снижена на 25%, семейных – на 45%. В категорию «семья» могут входить не более 10 человек.
Подобной политикой министерство стремится поощрить участие португальцев в культурной жизни даже в период экономического кризиса, а также «дать возможность посетить музеи и памятники по более низким ценам в сравнении с ценами, которые сохраняются в течение года».
Жители и гости Португалии могут «с уверенностью и спокойствием» осмотреть достопримечательности: в последние месяцы министерство культуры прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность посетителей в условиях пандемии.