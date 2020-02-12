Португалия: два новых случая подозрения на коронавирус

Накануне в Минздраве обьявили о двух новых случаях возможного заражения вирусом из Китая. С подозрением на инфицирование коронавирусом был госпитализирован гражданин Бразилии, вернувшийся из Китая и гражданка Китая. Первый пациент находится под наблюдением врачей в лиссабонской больнице Hospital Curry Cabral, вторая поступила в учреждение Порту Centro Hospitalar de São João. Об этом сообщает издание DN.



«Пациенты госпитализированы, их биологические образцы будут отобраны для анализа Национальным институтом здравоохранения», - говорится в сообщении Минздрава.



Напомним, ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы 4 человека, после обследования оказалось, что у пациентов обычная простуда.



По последним данным, зарегистрировано более 42 тысяч случаев заражения новым вирусом, большая часть из них - в Китае. В провинции Хубэй, которая считается очагом эпидемии, заболели 31 728 человек, 974 из которых скончались.