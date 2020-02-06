Португалия: два новых случая возможного заражения коронавирусом

Четверг, 06 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: два новых случая возможного заражения коронавирусом

Пациенты госпитализированы в столичный госпиталь.

В минувший вторник в Министерстве здравоохранения сообщили о двух новых случаях возможного заражения коронавирусом. Два жителя Лиссабона 40 и 44 лет обратились к врачам, после чего были госпитализированы в столичную больницу Hospital Curry Cabral. Оба пациента - граждане Португалии. Сообщается, что они могли контактировать с носителями вируса. Об этом пишет издание Expresso.

Напомним, это не первый случай возможного заражения смертоносным вирусом из Китая. Ранее в больницы Лиссабона и Порту уже обращались пациенты с подозрением на коронавирус. В обоих случаях анализы на инфекцию дали отрицательный результат.

Тем временем, руководитель департамента здравоохранения Граса Фрейташ заявила, что несмотря на появляющиеся случаи возможного заражения, проверять прилетающих из Китая пассажиров в аэропортах не будут.

«У нас нет международных указаний по этому поводу. Кроме того, эти меры пока не доказали свою эффективность», - пояснила Фрейташ.

По официальным данным, жертвами вируса стали 427 человек, более 20 тысяч заболели. Большинство заразившихся - жители Китая, однако, вирус распространяется, известно о 150 случаях заражения по всему миру.

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