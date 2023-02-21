Португалия: две трети жителей Алгарве получают доход от туризма

Вторник, 21 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: две трети жителей Алгарве получают доход от туризма

Более 90% респондентов отмечают, что сектор туризма увеличивает возможности трудоустройства и способствует развитию местной экономики.

Согласно исследованию, опубликованному 17 февраля, около двух третей португальских граждан, проживающих в Алгарве, полагают, что часть или весь доход их семьи поступает из туристического сектора.

Из более чем четырех тысяч респондентов, проверенных проектом RESTUR (Отношение и поведение жителей: вклад в разработку стратегии устойчивого туризма в Алгарве), 67% получают доход от туризма, 57% работают по профессиям, связанным с сектором, и 47 % имеют прямых членов семьи, работающих в этой экономической деятельности.

«Мы заметили, как и ожидали, что существует очень высокий процент людей, чья профессиональная деятельность связана с туризмом или каким-то образом их домохозяйства получают выгоду от профессионального участия в туристической деятельности», - отметила Патрисия Пинту, профессор Университета Алгарве.

Патрисия Пинту является ответственной за исследование, которое стало по-настоящему беспрецедентным: оно впервые охватывает мнения жителей всех 16 муниципалитетов округа Фару.

Координатор CinTurs - Центра исследований в области туризма, устойчивого развития и благополучия Университета Алгарве, который разговаривал с журналистами в кулуарах презентации исследования, подчеркнул, что жители Алгарве «осознают, что туризм оказывает важное положительное влияние на весь регион».

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