Португалия: две трети жителей Алгарве получают доход от туризма

Согласно исследованию, опубликованному 17 февраля, около двух третей португальских граждан, проживающих в Алгарве, полагают, что часть или весь доход их семьи поступает из туристического сектора.

Из более чем четырех тысяч респондентов, проверенных проектом RESTUR (Отношение и поведение жителей: вклад в разработку стратегии устойчивого туризма в Алгарве), 67% получают доход от туризма, 57% работают по профессиям, связанным с сектором, и 47 % имеют прямых членов семьи, работающих в этой экономической деятельности.

«Мы заметили, как и ожидали, что существует очень высокий процент людей, чья профессиональная деятельность связана с туризмом или каким-то образом их домохозяйства получают выгоду от профессионального участия в туристической деятельности», - отметила Патрисия Пинту, профессор Университета Алгарве.

Патрисия Пинту является ответственной за исследование, которое стало по-настоящему беспрецедентным: оно впервые охватывает мнения жителей всех 16 муниципалитетов округа Фару.

Координатор CinTurs - Центра исследований в области туризма, устойчивого развития и благополучия Университета Алгарве, который разговаривал с журналистами в кулуарах презентации исследования, подчеркнул, что жители Алгарве «осознают, что туризм оказывает важное положительное влияние на весь регион».