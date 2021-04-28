Португалия: две трети жителей доверяют вакцине и хотят ее принять

Среда, 28 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: две трети жителей доверяют вакцине и хотят ее принять

Уверенность в эффективности вакцин возросла, показывает исследование Aximage.

66% португальцев говорят, что у них высокая (45%) или очень высокая (21%) уверенность в вакцинах против Covid-19.

Эти цифры сравниваются с 42% и 16%, зафиксированными в феврале. Барометр Aximage также показывает, что возрастная группа старше 65 лет больше прочих доверяют вакцине, тогда как люди 18-34 года демонстрируют меньше всего доверия.

В то же время уровень доверия к вакцинам пропорционален заинтересованности в их приеме, поскольку 67% респондентов ответили, что получат вакцину в кратчайшие сроки.

Растет также процент португальцев, которые считают, что правительство выполнит план вакцинации в установленные сроки: 65% респондентов заявили, что они уверены или очень уверены в этом.

В то же время подавляющее большинство граждан не верят, что возврат к нормальной жизни произойдет раньше, чем через год.

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