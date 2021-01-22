Португалия: движение автобусов в пригороды Лиссабона сокращается

Автобусы в агломерации Большой Лиссабон будут циркулировать по расписанию школьных каникул. Правило принято после решения правительства о закрытии школ на 15 дней.

В заявлении администрации Лиссабона объявлено, что решение правительства закрыть все школьные учреждения с сегодняшнего дня «будет означать естественное принятие мер по корректировке в отношении предоставляемых услуг общественного транспорта», которые будут временными и скорректированы с учетом пандемии и спроса в текущей ситуации.

Администрация столицы подчеркнула, что будет проводиться работа с транспортными компаниями, «чтобы определить, какие основные услуги общественного транспорта должны будут предоставляться».

С конкретными корректировками расписаний можно ознакомиться на веб-сайтах и ​​других каналах связи компаний Rodoviária de Lisboa, TST -Transportes Sul do Tejo, Scotturb, Vimeca, Isidoro Duarte, JJ Santo António, Henrique Leonardo Mota и Barraqueiro - Boa Viagem и Barraqueiro - Mafrense.