Португалия: движение между муниципалитетами снова закрыто

Движение между муниципалитетами в материковой части Португалии вновь запрещено с 20:00 пятницы 5 марта до 05:00 понедельника, с учетом исключений, предусмотренных в условиях чрезвычайного положения для борьбы с пандемией Covid-19.

Запрет на передвижение между 278 муниципалитетами на континенте в выходные дни вводился последовательно с новогоднего периода, но с 15 января его действие было продлено с новым общим ограничением.

«Запрещается выезжать за пределы муниципалитета по месту жительства в период с 20:00 в пятницу до 5:00 утра в понедельник, без ущерба для предусмотренных исключений», - говорится в постановлении правительства о текущем чрезвычайном положении.

Согласно правительственному указу, существует ряд исключений из запрета на передвижение между муниципалитетами, включая поездки для выполнения профессиональных функций (что подтверждается заявлением работодателя), по состоянию здоровья и для выполнения родительских обязанностей.

11 марта премьер-министр Антониу Кошта планирует представить план постепенного отказа от существующих ограничений, подтвердив, что открытие начнется со школ, не уточнив дату.