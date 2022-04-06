Португалия: дворец Бистер - новое сокровище Синтры

Таким образом, самый романтичный уголок Португалии получит еще один дворец в свою коллекцию на радость всем посетителям.

Возможность посетить дворец Бистер явилась результатом огромных усилий по его восстановлению и интеграции в парки и памятники Синтры.

Исторический дворец XIX века претерпел очень мало изменений в архитектуре, отделке и произведениях искусства.

Строительство дворца относится к последним 20 годам XIX века (1880-1899).

Дворец Бистер является уникальным образцом романтической архитектуры, он был резиденцией семьи Бистер, которая заказала строительство Жузе Луишу Монтейру, видному мастеру национальной архитектуры.

Над художественными деталями и элементами трудились мастер резчик по дереву Леандро Брага и художники Луиджи Манини и Поль Бодри.

Отсюда вы сможете полюбоваться фантастическим видом на мавританский замок и незабываемую и мистическую Кинту-да-Регалейра.

Цены на вход:

Дети (до 5 лет) - бесплатно

Молодёжь (6-12 лет) - 5€

Взрослый (13-65 лет) - 10€

Старший (66-79 лет) - 5 €

Старшие+ (> 80 лет) - бесплатно

Гиды/специалисты по туризму - бесплатно

Семья (2 взрослых + 2 молодых человека, макс. 4 чел.) - 25€

Адрес: ав. Алмейда Гарретт 1А (Синтра)