Португалия: дворец Бистер - новое сокровище Синтры
Дворец Бистер давно интриговал туристов как один из элементов пейзажа Синтры, и теперь он откроется для публики.
Таким образом, самый романтичный уголок Португалии получит еще один дворец в свою коллекцию на радость всем посетителям.
Возможность посетить дворец Бистер явилась результатом огромных усилий по его восстановлению и интеграции в парки и памятники Синтры.
Исторический дворец XIX века претерпел очень мало изменений в архитектуре, отделке и произведениях искусства.
Строительство дворца относится к последним 20 годам XIX века (1880-1899).
Дворец Бистер является уникальным образцом романтической архитектуры, он был резиденцией семьи Бистер, которая заказала строительство Жузе Луишу Монтейру, видному мастеру национальной архитектуры.
Над художественными деталями и элементами трудились мастер резчик по дереву Леандро Брага и художники Луиджи Манини и Поль Бодри.
Отсюда вы сможете полюбоваться фантастическим видом на мавританский замок и незабываемую и мистическую Кинту-да-Регалейра.
Цены на вход:
Дети (до 5 лет) - бесплатно
Молодёжь (6-12 лет) - 5€
Взрослый (13-65 лет) - 10€
Старший (66-79 лет) - 5 €
Старшие+ (> 80 лет) - бесплатно
Гиды/специалисты по туризму - бесплатно
Семья (2 взрослых + 2 молодых человека, макс. 4 чел.) - 25€
Адрес: ав. Алмейда Гарретт 1А (Синтра)