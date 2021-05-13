Португалия: дворец Мафры приглашает на День музеев

Четверг, 13 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: дворец Мафры приглашает на День музеев

18 мая, в День музеев, гостей ждет особая программа.

В Международный день музеев Национальный дворец Мафры устраивает экскурсии в части здания, которые обычно недоступны посетителям.

Гости смогут осмотреть залы знаменитых органов базилики Мафры и увидеть окрестности с террасы дворца.

Экскурсия под названием «Где встречаются реальность и воображение» запланирована 18 мая 2021 года в 14:30.

Посещение возможно только в группе, но не более 6 человек. Необходимо предварительное бронирование по е-мэйл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

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