Португалия: дворец Мафры приглашает на День музеев
18 мая, в День музеев, гостей ждет особая программа.
В Международный день музеев Национальный дворец Мафры устраивает экскурсии в части здания, которые обычно недоступны посетителям.
Гости смогут осмотреть залы знаменитых органов базилики Мафры и увидеть окрестности с террасы дворца.
Экскурсия под названием «Где встречаются реальность и воображение» запланирована 18 мая 2021 года в 14:30.
Посещение возможно только в группе, но не более 6 человек. Необходимо предварительное бронирование по е-мэйл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .