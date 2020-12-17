Португалия: дворец Пена в Синтре - первый по посещаемости

Четверг, 17 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: дворец Пена в Синтре - первый по посещаемости

Культурные пространства страны в 2019 году посетили 19,8 миллиона человек.

Дворец Пена в Синтре был самым посещаемым национальным памятником в 2019 году, сообщил Национальный статистический институт (INE) в своей ежегодной публикации.

Далее в списке следуют Музей современного искусства Серралвеш в Порту, Музей коллекции Берардо в Лиссабоне, Музей сокровищницы Се-ду-Порту и Национальный дворец Синтры. Всего в перечне насчитывается 436 музеев, памятников и дворцов.

В прошлом году культурные пространства по всей стране посетило 19,8 миллиона человек, что на 1,5% больше, чем в 2018 году. Более половины из этих посетителей были иностранцами (52,3%).

Пятерку самых посещаемых культурных пространств Португалии посетили 5,3 млн человек, из них 71,5% иностранцы. Из этого общего числа два миллиона приходятся на посещения школьными группами.

Если посмотреть на цифры по регионам, 47,7% от общего числа посещений пришлось на музеи, расположенные в столичном районе Лиссабона и 30,4% в Северном регионе.

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