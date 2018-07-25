Португалия: джаз в Августе

На «Джазе в Августе» Вы познакомитесь с различными направлениями джазовой музыки, Вас ждет необычная программа, которая отличается от программ основных джазовых фестивалей мира.

Место проведения: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Время проведения: до 5 августа