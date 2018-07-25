Португалия: джаз в Августе
Посетите концерты джазовой музыки под открытым небом на фестивале «Джаз в Августе», который проходит в Фонде Галуста Гулбенкяна в Лиссабоне.
На «Джазе в Августе» Вы познакомитесь с различными направлениями джазовой музыки, Вас ждет необычная программа, которая отличается от программ основных джазовых фестивалей мира.
Место проведения: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Время проведения: до 5 августа
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