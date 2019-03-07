Португалия: джекпот Euromilhões вырос до 62 миллионов

Четверг, 07 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: джекпот Euromilhões вырос до 62 миллионов

Джекпот Euromilhõesвырос до 62 миллионов после того, как в ходе розыгрыша, проходившего на прошлой неделе, никто не участников смог угадать 7 выигрышных номеров.

Также на прошлой неделе не состоялся розыгрыш второго приза, который составил 49 млн. евро. При этом мелкие выигрыши некоторые участники лотереи смогли получить. Так сегодня утром один из игроков в Португалии стал на 272 000 евро богаче, пишет ТАСС.

Выигрышными номерами в ночном розыгрыше лотереи, проходившем во вторник, были 6, 10, 16, 39 и 46, а счастливыми звездами - 8 и 11.

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