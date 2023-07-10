Португалия: дженерики впервые преодолели барьер в половину рынка

Количество непатентованных лекарств на португальском рынке в 2023 году достигло нового рекорда, зафиксировав рыночную долю в 51,2% в апреле.

Это первый случай превышения порога в 50%, что представляет собой увеличение на 1,9% по сравнению с прошлым годом.

В день, когда исполняется 31 год с тех пор, как в Португалии начали продавать непатентованные лекарства, Португальская ассоциация непатентованных и биоаналогов (APOGEN) подчеркивает, что эта «историческая веха» означает «расширение доступа к лекарствам, вклад в устойчивость семьи и социальные сети и высвобождение ресурсов для финансирования инноваций».

С тех пор рынок непатентованных лекарств растет в результате большей осведомленности об использовании этих лекарств, которые обладают такой же эффективностью, безопасностью и качеством, как и оригинальные препараты, а также благодаря реализации некоторых мер, как и в случае поощрения, выплачиваемого государством аптекам за каждую проданную упаковку дженериков.

Если сравнивать с началом века, то разница огромна: в 2003 году дженерики составляли всего 6,9% доли рынка, согласно данным, опубликованным APOGEN. Только в 2012 году они преодолели 40-процентный барьер.

По словам APOGEN, только в этом году продажа непатентованных лекарств позволила государству и португальским семьям сэкономить около 260 миллионов евро.