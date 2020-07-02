Португалия: Easy Jet возобновит 51 рейс из Португалии

С 1 июля авиакомпания Easy Jet возобновила 51 из 64 маршрутов из аэропортов Лиссабона, Порту, Фаро и Фуншала. Открыты рейсы во Францию, Великобританию, Швейцарию, Германию, Италию и Люксембург. В сообщении перевозчика говорится, что компания восстановит 50% обычных рейсов в июле и 75% в августе. Представители компании заверили, что не будут завышать цены на билеты.

«Компания запустит большинство европейских маршрутов, а значит наши клиенты смогут насладиться летними каникулами. Рейсы будут осуществляться из четырех португальских аэропортов и мы гарантируем, что граждане могут летать безопасно и по ценам, которые могут себе позволить», - рассказал Жозе Лопеш, генеральный директор EasyJet Portugal.

Easy Jet возобновил полеты с 15 июня с новыми мерами безопасности. Новые правила включают в себя регулярную уборку самолетов (гарантирующую дезинфекцию на 24 часа), соблюдение социальной дистанции в аэропортах на выходах и при посадке, а также требование к экипажу и пассажирам надевать маски. На борту стюарты будут предлагать пассажирам отсесть друг от друга при наличии свободных мест.