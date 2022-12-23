Португалия: EasyJet откроет 15 новых маршрутов из Лиссабона

EasyJet объявила 23 декабря об открытии 15 новых направлений из Лиссабона летом следующего года, что сделает доступным 34 рейса, а также об увеличении пропускной способности на семи направлениях.

«Следующим летом ЕasyJet будет выполнять 15 новых маршрутов из Лиссабона и увеличит пропускную способность до семи направлений, что приведет к увеличению количества доступных мест примерно на один миллион», - говорится в сообщении авиакомпании.

Таким образом, у перевозчика теперь будет 34 маршрута из аэропорта Лиссабона, что увеличит его работу на 54% по сравнению с летом 2022 года.

Новые маршруты включают Ибицу, Пальму-де-Майорку, Менорку (Испания) и Бастию (Франция).