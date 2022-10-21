Португалия: EasyJet переезжает в Терминал 1 аэропорта Лиссабона

«С 30 октября EasyJet перенесет свою деятельность в Терминал 1 аэропорта Лиссабона, укрепив свою роль авиакомпании номер 2 в португальской столице», - подчеркнула компания.

Перевозчик также добавил, что «решение, запрошенное ANA - Aeroportos de Portugal, предлагает всем пассажирам больший комфорт и делает путешествие проще и лучше» .

Перевозчик также сообщил, что с 30 октября он начнет выполнять рейсы по новым направлениям: Барселона, Тулуза, Цюрих, Милан и Бергамо.

С переездом EasyJet Терминал 2 не опустеет: ANA сообщила, что Eurowings и Vueling переместятся в Терминал 2 аэропорта Лиссабона.