Португалия: EasyJet переезжает в Терминал 1 аэропорта Лиссабона

Пятница, 21 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: EasyJet переезжает в Терминал 1 аэропорта Лиссабона

Получив 18 слотов TAP, EasyJet перенесет операции в Терминал 1 аэропорта Лиссабона с 30 октября.

«С 30 октября EasyJet перенесет свою деятельность в Терминал 1 аэропорта Лиссабона, укрепив свою роль авиакомпании номер 2 в португальской столице», - подчеркнула компания.

Перевозчик также добавил, что «решение, запрошенное ANA - Aeroportos de Portugal, предлагает всем пассажирам больший комфорт и делает путешествие проще и лучше» .

Перевозчик также сообщил, что с 30 октября он начнет выполнять рейсы по новым направлениям: Барселона, Тулуза, Цюрих, Милан и Бергамо.

С переездом EasyJet Терминал 2 не опустеет: ANA сообщила, что Eurowings и Vueling переместятся в Терминал 2 аэропорта Лиссабона.

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